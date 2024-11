Buenos Aires, 30 ene (EFE).- La futbolista del River Plate Agustina Vargas, que acaba de cumplir 22 años, seguirá su carrera en España, según informó este martes el club Millonario en sus redes sociales.

Según la entidad de Núñez, Vargas se convirtió en la primera jugadora de River en hacer uso de su cláusula de rescisión "a través de un grupo inversor para seguir su carrera en España".

La publicación del club de la Banda Roja no informó de la cuantía de la cláusula de rescisión ni del equipo destino de la centrocampista, alguna vez se la relacionó con el Dux Logroño, de la Primera División RFEF, la segunda categoría del fútbol femenino español.

River Plate, campeón del último torneo de la Liga argentina de fútbol femenino, le agradeció a la jugadora "vestir estos colores y defenderlos con tanta pasión", al tiempo que le deseó "lo mejor" en su carrera.

Vargas, originaria de José León Suárez (provincia de Buenos Aires), es una centrocampista de 1,60 metros de estatura que debutó en 2017 en el Millonario, a donde había llegado tres años antes.

En su pueblo, donde jugaba al fútbol poniendo piedras en el suelo para marcar la portería, se entrenaba con el club Independencia, pero no le permitían disputar partidos porque no había equipos mixtos. No obstante, como contó en alguna entrevista, no se perdía ni un partido de sus compañeros.

Cuando llegó a River, primero practicó con el fútbol sala y después pasó al fútbol hasta que debutó en el primer equipo cuando tenía 16 años. A esa edad vivió su primer clásico contra Boca Juniors y reconoce que se puso "un poco nerviosa".

Ha sido internacional por Argentina sub-17.

Por: EFE