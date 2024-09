El caso de Nicolás Petro Burgos, no deja de generar controversia, esta vez, la Fiscalía anunció que no revelará la identidad de la ‘fuente no formal’ que ha estado compartiendo información sobre el hijo del presidente.

La defensa de Petro, alegó que debe tener todo el material probatorio en su poder antes del juicio, pero la Fiscalía no ha cumplido con este requisito, pues aún no entrega la identidad de la “fuente no formal” que permitió la captura de Nicolás y demás información que ha permitido que este proceso siga abierto.

Sin embargo, la Fiscalía ya respondió que no compartirá la identidad de esta ‘fuente no formal’ debido a que las declaraciones ya fueron entregadas a la defensa, pero que su identidad guarda reserva local y que la información proporcionada por esta fuente no se va a usar en la audiencia de juicio oral.

Según la información que se ha conocido, esta ‘fuente no formal’ reveló que el hijo del presidente estaría averiguando por un curso en España y que pretendía huir para evadir la justicia.

Además, se ha cuestionado el rol de la Fiscalía en este caso por la filtración del video de la captura de Nicolás Petro, que según la defensa, conocieron primero por los medios y no porque hubiera sido proporcionado a ellos directamente.

“El hecho de que estos elementos se mantengan reservados para los abogados defensores es una manifiesta vulneración al derecho a la defensa y a la garantía del ejercicio de la función de abogados, quienes deben poder asesorar y representar a las personas acusadas de un delito sin ningún obstáculo o restricción.”, expresó la defensa en un comunicado.

