La hija de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín se estrenó como periodista en ‘Voz Populi’

Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín son dos periodistas reconocidos en el país por ser los rostros actuales de los noticieros de Caracol y RCN respectivamente, por ende, no es extraño que su hija Laura quiera seguirle los pasos, tal como lo hizo en su primera reportería para ‘Voz Populi’.

Laura Vargas Zabaraín aceptó ser la reportera de la huelga mundial por el clima, el preámbulo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el 23 de septiembre en Nueva York y que tendrá como invitada a la activista sueca representante de Fridays For Future, Greta Thunberg.

La huelga se ha extendido por todo el mundo y Bogotá no fue la excepción, por ello, Laura era la encargada de informar lo que estaba sucediendo en el centro de la capital colombiana y así reportó los hechos: “Hola, Jorge, estoy en la Plaza de Bolívar con mil personas más protestando por el medio ambiente, llena de jóvenes y niños alrededor explicando que no tenemos por qué estudiar para un futuro en un planeta que no exista… El concepto es ‘para qué estudiar o prepararnos, si no vamos a poder ejercer porque el planeta no va a existir’. Preferimos venir a protestar para que nos oigan y hacer un cambio: que dejemos de usar plástico, dejemos de contaminar y poder vivir en el futuro”.

No está claro si Laura ya está preparándose académicamente para ser periodista o si solo le hizo el favor a su padre de cubrir la huelga aprovechando que participaba en ella, lo que sí sabemos es que heredó la belleza de su madre y el profesionalismo del presentador.