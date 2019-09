La gimnasta olímpica Simon Biles expresa sus condolencias por el triple asesinato que habría cometido su hermano

La gimnasta estadounidense Simone Biles ha roto su silencio tras la reciente detención de su hermano por un supuesto triple asesinato y, a través de Twitter, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Me duele el corazón por todos los implicados, especialmente por las víctimas y sus familias. No hay nada que pueda decir que vaya a sanar el dolor de nadie, pero quiero expresar mis sinceras condolencias a todos los afectados por esta terrible tragedia”, ha señalado en un mensaje en la red social.

Biles, que ha asegurado estar teniendo dificultades para procesar las noticias, ha pedido que se respete la privacidad de su familia en estos momentos.

Tevin Biles-Thomas fue arrestado la pasada semana, acusado del asesinato a tiros de tres personas en Cleveland (EE.UU.) durante una fiesta el pasado fin de año.

Según las autoridades, el 31 de diciembre de 2018, alrededor de las once y media de la noche, un grupo de personas se presentó sin invitación en una celebración, lo que derivó en un altercado que se saldó con el tiroteo.

El cruce terminó con varios invitados huyendo de la fiesta y el fallecimiento de tres jóvenes de 19, 21 y 23 años.

still having a hard time processing last weeks news pic.twitter.com/GU0nQt2PZY

— Simone Biles (@Simone_Biles) September 3, 2019