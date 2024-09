Montevideo, 28 nov (EFE).- El fiscal general de Uruguay, Juan Gómez, aseguró este martes que la Fiscalía de su país "no negocia con narcotraficantes" ante las pretensiones del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de que su familia sea juzgada por la Justicia local.

“Un mensaje muy claro, la Fiscalía General de la Nación está para cumplir las normas y de modo alguno, ningún fiscal podría pasar por encima de la ley y de los tratados internacionales. Que quede muy claro, no se negocia con narcotraficantes en esta situación”, expresó al programa informativo local Subrayado.

Asimismo, Gómez señaló que "ningún fiscal" está dispuesto a "saltear la aplicación de la ley" y de los tratados y convenios internacionales que rigen.

"Si hay una alerta roja de Interpol se actuará como debe ser. Uruguay es un país serio”, sostuvo.

El pasado domingo en una entrevista con el programa de televisión local Santo y Seña Marset afirmó que tanto Bolivia como Paraguay son países "corruptos" en los que no confía al tiempo que aseguró que su familia "no tiene nada que ver" en sus negocios.

Sin embargo, el prófugo de la Justicia de estos dos países destacó su confianza en el sistema judicial uruguayo.

"Me gustaría que Uruguay evaluara antes de que se entreguen (sus familiares) de que no hay delito. Si quieren ponerle una tobillera mientras se evalúa el caso no tengo problema", apuntó.

Además, el uruguayo apuntó que su país es el "menos corrupto" con respecto a la penetración del narcotráfico por lo que sostuvo que para acabar con este delito se "tiene que acabar con los policías y políticos corruptos".

Marset está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y es requerido por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés), la Europol e Interpol.

Por: EFE