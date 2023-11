in

«La echaron del trabajo» por culpa de la Señorita Colombia afirma profesora suiza radicada en Suiza, según medio cartagenero.

Annemarie Waltinger- Olarte es la afectada por unas publicaciones de la Señorita Colombia. Ella envío una carta a un medio de la costa, afirmando que fue «la echaron» por culpa de Sofía Oslo, Señorita Colombia 2022. El relato habla que «por la cercanía a unos amigos de Barranquilla, la invitó a su escuela donde había unos niños especiales- «Como protocolo se pidió no tomar fotografías o videos y menos compartir en redes sociales» ya que para esto se necesitaba un permiso de los padres. Annemarie se lo explicó a la hermana de la Reina tanto en «español e inglés». La sorpresa vino después cuando en las redes de Sofía Oslo, Señorita Colombia «según ella publicó fotos y detalles con los niños» algo que por privacidad se debía respetar. Para ella vino su «despedida» días después. “El lunes, 26 de junio, al llegar al colegio me recibieron con escándalo: que aparecieron fotos y películas en Instagram y que eso era inaceptable. A las 12:30h me despidieron y tuve que abandonar el colegio”. Ante su reclamación de $54 mil dólares por lo sucedido, el Concurso Nacional de la Belleza, presidido por Raimundo Angulo, calificó a la profesora como «estafadora» publicó el diario «El Universal de Cartagena». Allí se afirma que una demanda en la Fiscalía cursa contra la profesora. Annemarie Waltinger- Olarte expresó que “profesional, moral y psicológico” sufrió un daño.

CARTA «LA ECHARON POR CULPA DE SOFIA OSLO SEÑORITA COLOMBIA»

