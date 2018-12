La Cuarta Brigada del Ejército tiene nuevo General al mando

El comandante saliente de esta unidad operativa menor, el Brigadier General Juan Carlos Ramírez Trujillo dirigirá a partir del 2 de enero de 2019 a las tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, jurisdicción que comprende a Antioquia, Chocó, Córdoba y algunos municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar, Santander y Boyacá.

Luego de un año y ocho días al frente de la unidad del Ejército Nacional que protege y acompaña a 93 municipios de Antioquia y un municipio de Chocó, el Brigadier General Juan Carlos Ramírez Trujillo le entregó el mando de la Cuarta Brigada en una excelsa ceremonia militar al Brigadier General Juvenal Díaz Mateus, el nuevo comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

El Brigadier General Juan Carlos Ramírez Trujillo seguirá trabajando con los más de 10 mil hombres y mujeres de la Cuarta Brigada, debido a que el comando superior del Ejército Nacional lo designó como la persona que dirigirá a las unidades orgánicas de la Séptima División.

El nuevo comandante de la Cuarta Brigada es santandereano. Hace 51 años nació en el municipio de La Paz. Su ingreso a la Escuela Militar de Cadetes ‘José María Córdova’ se dio en enero del año 1987, graduándose como Subteniente en diciembre del año 1989.

Durante su carrera se ha desempeñado como Segundo Comandante de la Escuela de Lanceros, Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 73, Comandante de la Agrupación de Lanceros, Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 5 con sede en El Bagre, Antioquia, Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 “Rifles” con sede en Caucasia, Antioquia, Comandante de la Vigésima Séptima Brigada, Director Escuela de Armas y Servicios, Director del Centro de Educación Militar, miembro del Estado Mayor del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; y su última designación fue la de ser el Director de la Escuela Militar de Cadetes ‘José María Córdova’.

En la transmisión de mando, que estuvo encabezada por el Comandante de la Séptima División, el Mayor General Alberto Sepúlveda Riaño, estuvieron presentes el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga y otras autoridades civiles, militares, gubernamentales y eclesiásticas.

La Cuarta Brigada del Ejército, que a partir de hoy estará en cabeza del Brigadier General Juvenal Díaz Mateus, continuará trabajando sin descanso, de manera articulada con todas las instituciones de seguridad del Estado, por la seguridad, la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo social de Antioquia.

Al respecto habló el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez: