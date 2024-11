Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- 'La memoria infinita', de la chilena Maite Alberdi, fue nominada este martes a la mejor película documental de la 96 edición de los Óscar.

La película chilena compite con proyectos como 'Four Daughters', 'To Kill a Tiger', 'Bobi Wine: The People’s President' y '20 Days in Mariupol'.

Por: EFE