Santiago de Chile, 23 ene (EFE).- La cineasta chilena Maite Alberdi aseguró este martes que su nominación al Óscar a mejor documental por ´La Memoria Infinita´ es un premio en sí mismo y se sintió orgullosa de que el cine de su país lograra hoy un hito histórico al conseguir, por primera vez, dos nominaciones a los galardones de la Academia de Hollywood.

Se refiere a la suya y a la lograda en la sección de mejor fotografía por la cinta ´El Conde´, del chileno Pablo Larraín, una sátira sobre el dictador Augusto Pinochet.

En declaraciones a la prensa desde Park City (EE.UU.), donde se celebra el Festival de Sundance, y recogerá otro premio, Alberdi subrayó que la campaña de promoción para esta película ha sido mucho más difícil "desde lo personal" que con el ´El agente topo´, debido a la gran cantidad de contendientes y de personas y actos a los de que debió asistir.

Esta es la segunda nominación al Óscar que recibe la cineasta de 40 años, quien en 2020 llegó a la celebración de cine más importante de la industria con el documental 'El agente topo', donde contaba la historia de Sergio, un anciano de 80 años, que se convierte en un espía en un hogar de ancianos.

Según ella, este año "había 167 películas y éramos la única en español. Creo que esto me llena de orgullo, el haber encontrado un lugar en una sección, la documental, que siempre ha estado muy cerrada para la industria norteamericana y sentir que mi filmografía tiene un espacio ahí, en una sección también que siempre ha sido históricamente muy conservadora en su forma de entender el documental como más informativo".

"Estoy muy orgullosa de tener un lugar ahí", recalcó.

Sobre la gran acogida también del público en todo el mundo, Alberdi consideró que "ha llegado lejos porque conmueve, porque es excepcional la relación que ellos tienen. Finalmente creo que repercute en cómo Augusto vivió el Alzheimer", sin agresividad "porque nunca tuvo un vacío de memoria".

"Tuve la suerte de tener a alguien que conocía su historia y que siempre estaba ahí para recordarle quién era y quién es. Esto es el amor y eso es esta historia", explicó sobre la importancia de su esposa, Paulina Urrutia, a la que agradeció su valentía "porque le tocó vivir su duelo hablando de la película".

La cinta, rodada durante cinco años, narra la historia de Urrutia y el periodista Augusto Góngora, encargado del área cultural de Televisión Nacional de Chile durante las décadas de 1990 y 2000 y miembro de su directorio entre 2016 y 2017, al que conoció ya con la enfermedad en la universidad donde trabajaba.

"Finalmente, (buscaba) cómo generar una memoria de a dos, yo creo que por eso la película tuvo este efecto dominó tan increíble", afirmó.

Admitió que una productora tan importante como MTV Paramount también marcó la diferencia, al conseguir que la cinta se viera de forma masiva, tanto en salas como en streaming y en círculos cerrados de expertos.

Asimismo, dijo que la campaña de promoción que afrontó fue muy dura pero que al final fue exitosa "gracias al apoyo y la distribución en Estados Unidos. Yo creo que la gran diferencia con la campaña anterior es que tenemos un streaming detrás invirtiendo y eso ayuda mucho".

"Para entender un poco, es una película que se ha posicionado en Estados Unidos ante todo como una historia de amor, donde el Alzheimer es un contexto, donde no es el tema central de la película, pero por supuesto que hablamos de los cuidados. Y muchas personas de la industria hollywoodense conectan con el tema", afirmó.

"Pero yo creo que ante todo lo que hemos hecho como estrategia internacional es posicionarla como una historia de amor y un relato sobre la memoria histórica y la memoria", explicó.

"No soy activista política", enfatizó y su meta "es regalar historias" que puedan llevar a la reflexión.

En el plano personal, Alberdi aseguró que la nominación "es importante por muchas cosas. Como siempre, te regala la posibilidad de seguir filmando, que es la gracia de los premios, como que a mí me facilita poder decirle también a los productores en Estados Unidos que todas estas películas así pueden llegar a Hollywood y creo que es lo que me lo que me interesa promover".

En mayo pasado, con el filme ya circulando en festivales internacionales, Augusto Góngora falleció a los 71 años. Tras su estreno en salas del país en 2023, ´La Memoria Infinita´ se convirtió en el documental más visto en la historia del cine chileno.

Por: EFE