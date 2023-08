VIDEO: La Casa de los Famosos llegará a Colombia

in

Finalizada «La Casa de los Famosos México», redes de fans «Master Chef Colombia», anunciaron que se viene la versión colombiana.

El programa que se robó el rating en México «La Casa de los Famosos» durante varios meses, y que llegó a su fin con la ganada de Wendy Guevara, llegaría a la televisión colombiana en reemplazo de Master Chef Celebritie, que aunque le faltan varios meses y se conoce los finalistas, no arrasó como muchos esperaban. Por eso el siguiente movimiento del Canal RCN TV será la producción de otra «casa estudio» exclusiva de famosos entre los que ya se hablan de la transgénero «Dana Sultana» estaría en conversaciones para ser parte de la misma como couta rating al «estilo de la Guevara«. Ahora en cuanto a presentación Cristina Hurtado, recibiría una jugosa oferta para volver al Canal que la hizo famosa. La alerta que dio el periodista Carlos Ochoa, se sumó a una fan cuenta de Master Colombia que anunció ayer en la final del formato mexicano, sin embargo, desde el Canal no se han pronunciado y cuando el periodista de novelas habla, «el rio sueña y con piedras». Ya que en estos días, le mandaron un mensaje que se quedara callado pero no dio razón de quién o quiénes, le quieren silenciar por sus acertados chismes como este. «La Casa de los Famosos México» fue vista por 2.5 millones de espectadores y es un fenómeno que arrasa por las diferentes personalidades que son invitadas «a vivir en armonia» en esta casa. Cuatro meses que le faltarían a Master Chef, les da el tiempo al Canal RCN de montarla y comenzar las grabaciones para empatar con el final del realitie gastronómico de famosos.

CARLOS OCHOA ADELANTA DETALLES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS RCN



DANNA SULTANA SERÍA «LA TRANSGÉNERO» INVITADA EN COLOMBIA

WENDY GUEVARA LA CUOTA TRANSGÉNERO EN MÉXICO QUE HIZO EL RATING /»AMIGAS ESTAMOS PERDIDAS»

