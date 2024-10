La Alcaldía de Medellín fomenta el responsable consumo de pescado en Semana Santa y entrega algunas recomendaciones para cuidar la salud.

Este producto es altamente consumido en estas fechas, por tradiciones culturales o religiosas, por lo que además, se recomienda comprarlo en sitios autorizados.

En el caso del pescado, al momento de adquirirlo se sugiere verificar que los ojos ocupen toda la cavidad orbitaria, que sean transparentes, firmes, brillantes, salientes y de pupila oscura; y que tenga branquias de color rosado a rojo intenso, y que estén húmedas y brillantes.

Sobre la carne del pescado, esta debe estar firme y elástica al tacto, y bien adherida a los huesos. El olor no debe superar al que caracteriza a este producto, las escamas no pueden tener arrugas ni laceraciones y las aletas no deben presentar rupturas. Es importante que este alimento conserve la cadena de frío entre 0 y 4 grados centígrados.

Con respecto a los sitios de expendio, estos deben contar con el adhesivo que certifique que ha sido visitado por la Secretaría de Salud y garantizar óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo; además, el producto debe estar exhibido en refrigeración y congelación.

También, se recomienda abstenerse de comprar pescado en la calle o en puestos ambulantes que no cuenten con la dotación adecuada para su manipulación.

Luz Bibiana Gómez, líder de proyectos de la Secretaría de Salud, reiteró: “Debemos verificar que el establecimiento en el que compremos el pescado sea un lugar limpio, que quien manipula el producto esté correctamente vestido y que los productos estén almacenados a las temperaturas de refrigeración o congelación, según el caso”.

Con frecuencia, el consumo inapropiado de estos alimentos se asocia con casos de intoxicación, por lo cual se debe aprender a identificar los síntomas y reconocer los signos de alarma para acudir a los servicios de salud. Estos son dolor de cabeza, dolor abdominal, vómito, diarrea, náuseas, adormecimiento en el cuerpo o brotes en la piel.

