La Alcaldía de Itagüí tendrá una agenda cultural y artística para mañana 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La agenda incluye los galardones de “Mujer transformadora 2024” para condecorar a las itagüiseñas que son ejemplo en sus comunidades.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

Los galardones serán entregados a las 2:00 p.m. de este viernes en el recinto del Concejo, con el fin de exaltar a esas mujeres que transforman territorios y vidas con sus trabajos por la comunidad.

Los premios tendrán seis categorías: empresarial y emprendimiento; social y política; servicio público; arte y cultura; educación; ciencia, tecnología e innovación; y deportes.

Toda la oferta de la Alcaldía de Itagüí para las mujeres está articulada con la Casa de las Mujeres, donde se promueven y se reafirman los derechos de las mujeres.

Lea también: ‘Dos hombres capturados’:En Chigorodó, 200 libros del Clan del Golfo eran transportados en una camioneta

Otros eventos que tendrán lugar el día de mañana en el municipio son:

• Eucaristía por los derechos de las mujeres, 9:00 a.m., parroquia Nuestra Señora del Rosario parque principal.

• Feria de mujeres emprendedoras “Emprender en Femenino”, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. en el parque principal.

• Stand up comedy “Todas somos seguras, valientes y transformadoras” por la comediante Zulima Ochoa, 5:45 p.m., teatro Centro Cultural Caribe.

• Cine club con el ciclo “Mujeres transformadoras” con enfoque de promoción y apropiación de los derechos de las mujeres (miércoles 13 y 20 de marzo en el teatro Centro Cultural Caribe).

Más noticias de Itagüí