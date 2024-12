Berlín, 15 feb (EFE).- La actualidad política dio alcance a la Berlinale en la jornada en la que arranca el festival, con un jurado internacional que trató de evitar posicionamientos tajantes sobre el auge de la ultraderecha o la situación en Gaza, pero no pudo evitar el embate de la guerra en Ucrania.

Los siete miembros del jurado que otorga los Osos de Oro y de Plata y que preside la actriz mexicano-keniata Lupita Nyong'o se vieron confrontados en rueda de prensa con múltiples preguntas que dejaron en segundo plano el ámbito artístico.

"Soy una extranjera aquí. No conozco los detalles de la situación política y me alegro de no tener que responder esa pregunta", replicó Nyong'o a la cuestión de si se hubiera retirado del festival si éste no hubiera cancelado su invitación a cinco políticos locales de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

"Estamos aquí para ver cómo los artistas responden al mundo en el que vivimos", resumió su tarea la actriz, oscarizada por su papel en '12 años de esclavitud', tras admitir que es cierto que "todo es político".

El realizador alemán Christian Petzold, por su parte, señaló que para él no hubiera sido un problema que "cinco ultraderechistas" se sentaran entre el público, y pidió redirigir el debate a los "cientos de miles de personas" que se han manifestado en las últimas semanas en Alemania contra ese partido.

En un sentido similar se expresó la actriz italiana Jasmine Trinca, que indicó que en todo caso el resultado de no retirar la invitación hubiera sido "que cinco fascistas se arriesgaran a ampliar sus horizontes".

Alarmas antiaéreas

El impacto de la guerra de Ucrania quedó patente de la forma más gráfica posible cuando, en el momento en el que la escritora ucraniana Oksana Zabuzhko iba a responder una pregunta al respecto, el sonido de una alarma antiaérea causó confusión entre los asistentes.

Zabuzhko rápidamente silenció su teléfono y aseguró que la notificación indicaba la desactivación de la alarma antiaérea declarada desde primera hora de la mañana en su país.

La autora, considerada una de las escritoras ucranianas vivas más influyentes, se vio confrontada con la presencia en el jurado del multipremiado realizador español Albert Serra, que se negó a retractarse de su declarada fascinación por la figura del presidente ruso, Vladímir Putin.

El director de 'Historia de mi muerte' indicó que sus afirmaciones se habían sacado de contexto, pero al mismo tiempo indicó que "la realidad es más compleja que decir que hay buenos y malos".

Serra, que está trabajando en 'Out of this world', un filme que precisamente explora la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, se escudó en que su opinión no es "relevante" y rehusó criticar al mandatario ruso.

Petzold y el realizador estadounidense Brady Corbet cerraron filas en torno a él, mientras que la directora hongkonesa Ann Hui reaccionó con un alegato a favor de la paz y Zabuzhko salió al paso con ironía, al señalar que el catalán ha adquirido su último libro sobre la guerra.

"Así que espero que se vaya a educar al respecto", terció.

La cuestión de un alto el fuego en Gaza, muy sensible en Alemania, también puso contra las cuerdas a Petzold, que en 2021 se había alzado con el Oso de Plata como mejor director.

"No creo que unos artistas puedan hablar sobre Gaza, sobre Ucrania y sobre cinco tipos de la AfD en una rueda de prensa. Estamos aquí para ver películas", dijo titubeando y subrayó que él siempre está "a favor de la paz y a favor del diálogo".

"No soy Jesucristo, no tengo soluciones", remachó por su parte Serra en tono más irreverente.

Dos cineastas decidieron no proyectar sus filmes en la sección Forum Expanded por la postura del Gobierno alemán "sesgado" respecto al conflicto en la Franja de Gaza.

El jurado visionará los 20 filmes a competición entre este miércoles y el próximo 24 de febrero, cuando concluye el festival, y se proclamará a la cinta ganadora del Oso de Oro y del Oso de Plata.

Por: EFE