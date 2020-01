Kylie Jenner terminó donando plata a Australia por críticas en redes sociales

Kylie Jenner se pronunció sobre los incendios en Australia y terminó en el ojo del huracán por su “doble moral”.

La menor de las Kardashian-Jenner se pronunció en sus redes sociales sobre los incendios que están destruyendo a Australia para crear conciencia sobre la crisis climática y el daño irreparable que se ha dado, pero luego mostró sus pantuflas de piel de visón de Louis Vuitton y la embarró.

Miles de usuarios en redes le criticaron su doble moral llorando por el planeta en sus pantuflas de piel de animal y luego salió la noticia en medios estadounidenses que Kylie había regalado un millón de dólares a Australia para ayudar a los bomberos que siguen trabajando incansablemente para apagar el fuego.

meanwhile kylie jenner posting her 1100 dollar REAL FUR slippers right after her “heart was broken” about animals being killed…. imagine being this disconnected from reality pic.twitter.com/EKOKtbPNMA

— Sebastian Williams (@sebas_williams) 6 de enero de 2020