La muerte del líder de Nirvana Kurt Cobain sigue vigente 30 años después al publicarse, detalles inéditos de su autopsia por parte de un investigador privado.

El revuelo de un nuevo giro en el «suicidio o muerte» de Kurt Cobain tiene un protagonista Tom Grant quien publicó un PDF en su cuenta de Twitter un informe descargable que detalla la autopsia realizada al cádaver del músico. El cual no conocía, ya que por «leyes del estado de Washington se impiden la divulgación de ese tipo de información». De acuerdo a TMZ y medios que han ampliado al descargarlo, los fans al leerlo punto por punto, se encontrarán con una serie de elementos. En primer lugar de cómo fue encontrado su cuerpo, sustancias ingeridas y estado de Cobain.

Desde ese 5 de abril de 1994, el detective Grant que trabaja como Sheriff, tomó cada detalle del suicidio por escopeta de Kurt Cobain como un caso personal. Por leyes, la familia del artista debió seguramente conocerlo primero, así que lo que están leyendo los fans de Nirvana ahora es motivo de revuelo. «Descarga una copia gratuita del informe de la autopsia de Kurt Cobain. Esta es la primera vez que este informe se hace público» decía el twitter cuyo link llevaba a los lectores a una web llamada «Cobain Case«. Lo curiosos es que al ingresar tiene la advertencia que, «el informe de este médico forense no ha añadido nada nuevo a esta investigación, aparte de una enorme mentira adicional». Dejando claro que la posición de Tom Grant al leer las nuevas páginas del mismo, «no cree en que fue un suicidio lo que le pasó a Kurt Cobain».

En la web están estos documentos donde se lee que el forense, expresa que “ha determinado que el fallecimiento se produjo a las 18:00 horas del martes 5 de abril de 1994″ pero de forma oficial la policía de Seattle, reportó su muerte. “Según la investigación: un trabajador descubrió la muerte del Sr. Cobain en su casa aproximadamente a las 9:00 horas del 8 de abril de 1994. El fallecido tenía una herida de escopeta en la cabeza. En el lugar se encontró una escopeta y en la residencia se encontró una nota que indicaba intención suicida”.

30 años atrás la muerte de Cobain, detallaba lo consignado en estos documentos. Que son crudos para sus fanáticos al saber que al final se determina que, «el contacto con herida de escopeta perforante en la cabeza (boca)» fueron el causante de la muerte. «Teniendo en cuenta el lugar y las circunstancias que rodearon su muerte, la forma de muerte se clasifica como suicidio«. Lo que sigue siendo una tristeza y misterio con dudas para el investigador.

Si quiere leer toda la autopsia como fan este es el twitt en X del investigador con el link para descargarla

Download link for a free copy of the Kurt Cobain Autopsy Report at: https://t.co/qnKy9k0C2k Autopsy.pdf Copy/paste the entire link, including «Autopsy.pdf» into your browser window). This is the first time this report has been made public.

— Tom Grant (@tomgrantpi) January 24, 2024