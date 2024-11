Londres, 26 ene (EFE).- Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que "ya no es joven", en referencia a su decisión de irse del Liverpool y que su energía no es "ilimitada".

El técnico alemán anunció este viernes su decisión de abandonar el Liverpool a final de temporada, tras nueve años en los que ha ganado todos los títulos importantes, incluyendo la Liga de Campeones y la Premier League, la primera en tres décadas para los 'Reds'.

"Te das cuenta que ya no somos tan jóvenes como antes y no podemos saltar tan alto como podíamos. No es que haya pensando en ello a propósito, simplemente ha pasado. Este club necesita a un entrenador al máximo de su nivel. Cuando supe que no podía seguir, se lo tuve que decir a alguien. Creo que es la mejor decisión", dijo el alemán este viernes en rueda de prensa.

"He estado entrenando durante 24 años y cuando tienes esta clase de carrera tienes que invertir todo lo que tienes. Me he dado cuenta de que mis reservas de energía no son ilimitadas. Prefiero ponerlo todo en esta temporada", apuntó.

"Si no puedo seguir, tengo que parar. No era esta mi idea cuando renové mi contrato, estaba convencido al 100 % que llegaría hasta 2026. Sobrevaloré mis niveles de enería y pensaba que eran ilimitados. Siempre lo habían sido, pero ya no", dijo.

Sobre cómo se lo comunicó a los jugadores, Klopp explicó que tienen un vínculo "muy fuerte" y que son "profesionales": "El acuerdo con los jugadores es por una temporada- Estamos concentrados en ello y los chicos están de buen humor".

Klopp no entrenará a nadie el año que viene, ni club ni selección, y además añadió que no tiene por qué aconsejar al Liverpool a encontrar un sustituto.

"¿Por qué debería? En este mundo, hay muchas caras que hacen un trabajo increíble y que no veis a menudo. Parece que hiciera yo todo el trabajo. No puedo. Lo que hemos construido es una estructura increíblemente fuerte detrás de las cámaras. Mucha gente ha trabajado aquí con una sola idea: hacer lo mejor por el Liverpool", comentó.

Por: EFE