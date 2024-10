Kimberly Loaiza «copia a Karol G» en video de lanzamiento de su gira 2024 y la atacan por hacer algo similar con la misma tonalidad de voz.

Lo que comenzó en el 2016 con la creación de contenidos de maquillaje, se combinó con la música en 2019. Ella es Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez o mejor «Kimberly» cantante mexicana que ha logrado que sus videos asciendan varios a 50 millones de visualizaciones o más. «Mal Hombre» lanzado hace un mes tiene 55 millones de visualizaciones y genera amores como también desamores porque es similar a Karol G. «Muy urbano y con el swing de la colombiana» , «No es copia solamente se metió en el mismo género de la canción», «ya no pueden decir algo en las canciones», «no se peleen, son amigas« y «Kim admitió que es fan de Karol G» se leen en los comentarios. Que para dejar atrás la pelea se dice que «Kimberly ya dijo, se vale inspirarse en otra famosa». La gira de la mexicana tocará tierras colombianas en el 2024, allí se verá si es copia o una mera coincidencia.

VIDEO GIRA KIMBERLY LOAIZA «COPIA» O INSPIRACIÓN KAROL G

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KIM LOAIZA (@kimberly.loaiza)

VIDEO: KIMBERLY LOAIZA «MAL HOMBRE» GÉNERO URBANO



