Kim Kardashian le recuerda al mundo que es intelectual y próximamente será abogada

La mediática Kim Kardashian aprovechó el jueves de #TBT para recordarle al mundo que le gusta el estudio y en unos años espera unirse a una firma de abogados.

Kim no solo es buena para mostrar su dramática vida ante las cámaras de su reality “Keeping Up With The Kardashians”, también le interesa seguir formándose académicamente y ya nos adelantó que será abogada, tal como su padre, el fallecido Robert Kardashian, famoso por haber participado en la defensa del exjugador de fútbol americano O. J. Simpson.

En la última publicación que hizo la esposa de Kanye West en su cuenta oficial de Instagram, se le ve “juiciosa” tomando notas en una libreta luciendo un vestido de baño azul marino, acompañada de una mesa de centro con una botella de agua.

Puede que esta imagen sea publicitaria para alguna marca de bebidas, aun así, nos recuerda el viaje de cumpleaños que Kim hizo a Bali con su familia el pasado octubre y, según esto, nos indica que ya son varios los meses en los que la estrella de la televisión estadounidense se ha estado preparando en derecho, tal como lo confesó en su reality.

¿Será que llegará el día de ver a Kim en los estrados defendiendo la justicia?