Al menos cinco muertos dejó ataque de Rusia contra la torre de televisión de Kiev

Este martes, Rusia perpetró un ataque contra la torre de televisión de Kiev, tras pedir a los residentes que vivieran cerca de las infraestructuras tecnológicas, que abandonaran sus hogares.

Así lo informó desde Kiev el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Antón Gerashchenko, quien indicó que «los nazis de Putin acaban de bombardear la torre de televisión».

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que al menos cinco personas murieron tras el ataque. «Al mundo: ¿de qué sirve decir “nunca más” durante 80 años, si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babi Yar? Al menos 5 muertos. La historia se está repitiendo…», trinó.

Cabe resaltar que la torre de televisión está en el barrio Babi Yar, lugar donde en 1941, los nazis masacraron a 30.000 judíos en dos días, por lo que es un lugar.

«Estos bárbaros están masacrando a las víctimas de la Shoah por segunda vez», denunció en Twitter el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriï Iermak.

«El enemigo está atacando la capital. La torre de televisión ha sido dañada por dos misiles, según las primeras informaciones», informó la administración estatal de la ciudad de Kiev.

Por esto, según informó el Gobierno, algunos canales están dejando de transmitir, situación que permanecerá “durante un cierto tiempo”.

