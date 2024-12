Esta gatica llamada «Kiara» se perdió por el sector de Niquía Camacol y necesita su medicamento por problemas que presenta en sus riñones.

Si usted lo ha visto por favor llamar al número: 302 832 9889

«Kiara» tiene dos años y se extravió en el transcurso del pasado viernes, 16 de febrero.

Sigue al canal de WhatsApp de Mascotas

Su familia se encuentra preocupada, ya que la gatica no come comida de sal, solo come cuido recetado por su problema de riñones.

Más noticias de Mascotas perdidas y en adopción