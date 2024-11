Madrid, 21 ene (EFE).- El Real Madrid trasladó a LaLiga, en la que sólo había encajado 11 goles en 19 partidos hasta este domingo, la inestabilidad defensiva de las copas, con el regreso a la titularidad de Kepa Arrizabalaga, que encajó dos tantos en dos remates a puerta y un tercero anulado por el colegiado, sin realizar una parada y con síntomas de nerviosismo.

A los 38 segundos, Kepa ya había encajado un gol del colista. No podía tener un reencuentro más crudo con la titularidad y el Santiago Bernabéu, donde no jugaba un partido desde el 5 de noviembre, en otro empate, aquel día dejando su portería a cero, ante el Rayo Vallecano.

Ni el gol tempranero ni la falta de actitud de sus compañeros ayudaron a Kepa. El Real Madrid firmó su peor primera parte de la temporada, con claros síntomas de cansancio. Un equipo sin ritmo, que jugó andando y no disparó a la puerta del Almería. Que dejó en evidencia la configuración del equipo titular de Carlo Ancelotti, que no introdujo rotaciones y dio continuidad a futbolistas que ya acusaron el desgaste físico el jueves en la prórroga en Copa del Rey en el Metropolitano.

Con ese escenario, con un equipo que no presionó y que hizo aguas en defensa, Kepa fue víctima de dos graves errores del capitán Nacho Fernández. El primero a los 30 segundos en un mal pase a Ferland Mendy que provocó una pérdida que pilló descolocada a la zaga para el tanto por bajo de Ramazani. El portero vasco llegó a acariciar el balón sin impedir que entrase a su portería.

Y el segundo, a los 43 minutos, cuando Nacho dejó muerto un balón tras un mal despeje, que aprovechó Edgar con un zurdazo durísimo ante el que nada pudo hacer Kepa. El colista asaltaba el Santiago Bernabéu y Kepa, cariacontecido, nada podía hacer para sumar puntos a su favor en el pulso que mantiene con Andriy Lunin.

El Real Madrid ha encajado diez tantos en sus cuatro últimos duelos. Recibió tres del Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España y cuatro en el Cívitas Metropolitano en los octavos de final de Copa del Rey. Uno del Barcelona en la final del título conquistado y dos del Almería.

Enlaza el equipo de Ancelotti cinco partidos consecutivos sin dejar la portería a cero cuando lo había hecho en 10 jornadas de 19 en LaLiga. Su nueva apuesta por la alternancia en la portería no ha funcionado, aunque el técnico italiano la mantiene y recordó el buen resultado que le dio con Iker Casillas y Diego López en su primera etapa en el banquillo madridista.

"No hablo constantemente con ellos, pero están contentos y tranquilos. No suelo hacer esto habitualmente en la portería, la última vez lo hice fue con Casillas y Diego López y no salió mal aquel año. Ojalá pueda pasar lo mismo este año", manifestó Ancelotti tras el partido.

Había visto a Kepa nervioso, sin hacer una parada, encajando incluso un tercer tanto en un contragolpe del Almería con definición de Sergio Arribas que el colegiado anuló posteriormente tras la indicación desde el VAR de una falta sobre Jude Bellingham.

Y acabó escuchando algún silbido Kepa de la grada del Bernabéu. Después de haber sido aplaudido en el minuto 80 por una salida por alto, en el 93 iniciaba jugada con un balón a la grada que fue castigado por el seguidor con los nervios a flor de piel con el empate a dos que aún se mantenía en el marcador.

"Es un dato que tenemos que considerar para los próximos partidos", aseguró Ancelotti preguntado por los diez tantos recibidos en cuatro encuentros.

"Hay que volver a ser más sólidos y contundentes atrás porque no siempre tienes la fuerza y la energía para remontar dos goles", añadió, mientras ya empieza a pensar en el portero que elegirá el próximo sábado en la visita a Las Palmas.

Roberto Morales

Por: EFE