Los artistas Karol G y Feid no se dejan sacar de TikTok y han hecho «una trampita especial» para evadir el silencio de su música.

Despistando al TikTok

Con «Ni por el pu… nos sacan» fue el divertido mensaje que Feid expresó en su video ante todo lo relacionado por los sucesos del fallido acuerdo de Universal Music Group y TikTok. De ahí que las redes estuvieran atentas a él y Karol G, quien también hizo una «trampita» en la red y evitar que el algoritmo identificará su música.

Karol G sabe de algoritmos TikTok

La cantante ante que su disquera no llegó al acuerdo hizo su movida. De forma ingeniosa ante la cámara, Karol G compartió «Mientras me curo cora» muy sugestivo para el tiempo. Fueron internautas, quienes se percataron que el audio correspondía «una versión en vivo que tiene su tiempo, distinta a la pieza musical registrada» que le ha valido reconocimiento. De ahí que expertos de redes, saben que «el algoritmo no la reconocerá y no la bloqueará«. Esa misma idea también la tomó Feid también conocido como Ferxxo. Tomando «Babalú en versión salsa con la expresión de grosería que en Colombia es una mala palabra. Karol tiene en su cuenta 52.1 millones de seguidores y suma 402.2 millones de me gusta.

Los internautas celebraron otro video de Feid llamado «Despistando a Don TikTok» con su canción «Ferxxo100» en la que deja claro sin groserías que seguirá vigente su cuenta de 13.9 millones de seguidores y 379 millones de me gusta en la suma de me gusta. Feid y Karol son pareja, así que unidos piensan al parecer retar a la plataforma y decisión de su disquera.

