Miami, 22 feb (EFE).- Karol G se coronó como la reina de Premio Lo Nuestro (PLN) de 2024, al ganar nueve galardones, en una noche en la que Maluma, el más nominado, empató con Peso Pluma, Carin León y Shakira con cuatro galardones cada uno.

Aunque estuvo ausente, Karol G arrasó en diversas categorías incluyendo Artista Urbana Femenina del Año, Colaboración Urbana del Año y Álbum Urbano del Año, entre otras.

Shakira y Peso Pluma tampoco asistieron a los premios que sorprendieron al dejar con las manos vacías a Bad Bunny, quien lleva años dominando los galardones de música latina.

Romeo Santos y la artista mexicana Yuridia recibieron tres Premio Lo Nuestro, seguidos por Bizarrap, Feid, el dúo Ha*Ash, Grupo Frontera, Kenia OS y Eslabón Armado con dos cada uno.

Durante la premiación, conducida por las mexicanas Angélica Vale y Galilea Montijo, y la dominicana Clarissa Molina, tuvieron lugar 18 presentaciones musicales, inauguradas por el artista colombiano Maluma, quien interpretó sus éxitos ‘Según quién’ y ‘Bling Bling’.

“Los bebés vienen con un pan debajo del brazo y mi bebé viene con premios. Esta es la primera vez en mi vida que ganó cuatro”, indicó Maluma, quien se convertirá en padre por primera vez en las próximas semanas.

La premiación incluyó galardones para leyendas de la música latina. Ana Bárbara recibió el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria por su destacada carrera, Don Omar fue galardonado con el Ícono Global por su impacto en la música urbana, y Olga Tañón fue celebrada con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Los números musicales también incluyeron el debut televisivo de Camilo y Evaluna con 'PLIS', y el estreno de 'The One (Pero No Como Yo)', una colaboración innovadora entre la estrella de música country Kane Brown y Carin León.

“Este es mi hermano en español”, afirmó Brown, al hablar de León, quien regresó al escenario para homenajear a Ana Bárbara.

Gente de Zona ofreció un emotivo homenaje a Celia Cruz, “la colaboración más importante de nuestra carrera”, que describieron luego en la sala de prensa. El trío dominicano Los Ilegales celebraron sus 30 años de carrera con un popurrí de sus mejores canciones.

Un momento conmovedor fue el tributo de Ricardo Montaner, con ‘Tan enamorados’, a Omar Marchant, pionero de la televisión hispana en Estados Unidos y fundador de Premio Lo Nuestro. En su honor, Univision anunció el nuevo premio Visionario de Lo Nuestro, destinado a reconocer a un líder de la industria a partir del próximo año.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la actuación de Machine Gun Kelly y la leyenda del reguetón Don Omar con 'Danza Kuduro'.

“Este momento es uno de los más grandes de mi carrera”, confesó el reguetonero puertorriqueño, quien dijo que su trabajo en la música le ha regalado muchas cosas, “como el que uno de mis ídolos sea mi fanático también”.

Don Omar también compartió el escenario con Anitta. La artista brasileña después interpretó el funk 'Bota Niña'.

Chayanne interpretó por primera vez en televisión su éxito 'Bailando Bachata', que además le ganó un Premio Lo Nuestro. Su hija Isadora, una emergente artista en la música, y su sobrina Lele Pons, le entregaron el premio. “Me emocioné mucho al verlas a las dos, la morena y la rubia, juntas con ese premio para mí y haciéndome sentir tan orgulloso”, indicó.

Pepe Aguilar estrenó en el escenario su nueva canción 'Hasta que me duermo', una interesante fusión musical que combina rock y mariachi. Mientras, su hija Ángela Aguilar, quien cerró la noche con un premio, debutó en televisión con Yuridia con su canción 'Qué Agonía'.

Banda MS y Gloria Trevi juntaron sus talentos en el escenario, así como la estrella urbana Arcángel, quien estuvo por primera vez en el escenario de PLN, cantando su éxito 'ALV' con Grupo Frontera. Por su parte, el rapero y Eladio Carrión actuó por primera vez en estos premios con la interpretación de sus nuevos temas 'La Canción Feliz del Disco' y 'Bendecido'.

El cierre de la noche estuvo a cargo de las mujeres. Primero le tocó a la cantautora, cantante y bailarina argentina Emilia, quien sorprendió al cantar ‘La original’ con Tini. El último número de la noche fue cortesía de Natti Natasha, quien interpretó 'Ya no te extraño' versión mambo.

