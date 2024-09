Karol G «mensaje de amor a Medellín y Colombia» en el refleja lo que vive en su corazón por las presentaciones finales de su Tour.

La cantante Karol G deja en redes sociales un testimonio de lo que vive horas antes de «Mañana Será Bonito». «Se me salen las lágrimas»; «No sé cómo explicar lo que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación, donde dimos el primer paso». Son las sensibles palabras de Karol G antes sobre los dos conciertos que dejarán 11 millones de dólares en derrama económica haciendo historia. En su mensaje no deja nada al azar al destacar: «Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos hecho juntos y aunque falta mucho trabajo por hacer, me alegra ver lo grande que está esta familia. Quién dijo que nadie es profeta de su tierra, cuando a mí Colombia me lo ha dado todo«. Lo miles de espectadores al interior de su «Mañana Será Bonito Fest» de varios rincones del país, Medellín y extranjeros que querían estar presentes destacan estas palabras por lo sentidas y demuestran que ella lo dará todo. Karol G es la Reina actualmente de la música y es indiscutible.

El Dato: Este regalo desde el corazón de Karol G para la «tierrita». Y lo dice «respeto mucho mi público, respeto el hecho de que me compren una boleta para ir a verme en concierto. Valoro mucho que crean en mí y me alegra saber que mi música los acompaña en la vida.

