in

Karol G «la sacó del estadio» Atanasio Girardot agotó preventa de su Mañana Será Bonito Fest en Medellín en un tiempo récord de dos fechas.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En menos de dos horas Karol G hizo historia y «la sacó de Estadio Atanasio Girardot» al agotar la preventa de dos fechas en Medellín. No valieron las recomendaciones de la página oficial que hablaba de un nuevo chance: «para ingresar a la nueva fecha para el Mañana Será Bonito Fest te recomendamos borrar el historial de navegación de tu navegador para que puedas ingresar al link correcto». El viernes 13 de octubre se convirtió en un día «de terror» para los fanáticos que en redes manifestaban sus historias. Incluso aseguraban que antes del inició desde las 7:30 am ya estaba colapsada la página de Tu Boleta con la frase: «sobre carga elevada«. Luego vino el anuncio que se abría una nueva fecha 2 de diciembre pero ya en la tarde la historia de tristeza se repitió con la palabra «SOLD OUT» que daba a entender que se había vendido en su totalidad. «Queda en poder de revendedores» fueron algunos mensajes en redes de la frustración de poder tener una dorada entrada. Otros los celebraron en grande al lograrlo.

KAROL G LA SACA DEL ESTADIO Y COLAPSA PLATAFORMA

No ha empezado la venta de las boletas de Karol G y ya estamos @Tuboletaoficial pic.twitter.com/OEgq5DlTf3 — Olga L. (@olgalon) October 13, 2023

El Dato: La organización de evento pide de nuevo a los que compraron no exhibir códigos o entradas en redes sociales. Guardar muy bien su registro y si va a comprar revendidas es bajo su propia responsabilidad. Lo que suceda con portales no autorizados en Colombia o el exterior deben tener precaución, ya que ha pasado en otros shows que se convierten en una estafa. Dicen que hay posibilidad de nuevas fechas.

Lee más noticias de entretenimiento