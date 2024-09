Recientemente, Ozuna aclaró qué pasó con la versión de la canción ‘Hey Mor’, la cual es una colaboración con el cantante Feid y una edición con Karol G.

El cantante confesó en una historia de Instagram, que Karol G estaba enojada con él. Debido a que reveló un preview de la canción.

«Karol me regaño una vez que subí el preview, me sentí regañado. Llore, sufrí, y no lo sacamos». Comentó el intérprete de ‘Se Preparo’.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El cantante explicó que era una de las explicaciones del porque ‘Hey Mor remix’ nunca salió.

» ‘Me dijo de todo ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo». Comentó Ozuna con un toque de diversión.

La canción de Ozuna ‘Hey Mor’ salió el 13 de octubre de 2022, en donde actualmente alcanza más de 830 millones de reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reggaeton by RapTV (@reggaetontvcom)

Más noticias de Entretenimiento