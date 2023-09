VIDEO: Karol G escogió y llegó a la alfombra VMAs MTV

Karol G escogió y llegó a la alfombra VMAs MTV robando las cámaras en Nueva York.

Los VMAs conmemoran los 40 años de historia del Canal MTV, que se celebran este 12 de septiembre en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey NY. El espectáculo será presentado por Nicki Minaj, marcando su segundo año consecutivo en el papel de presentadora. La gala cuenta con el protagonismo de Karol G y Shakira al estar nominadas como latinas en varias categorías. La cantante Karol G, se convirtió esta oportunidad en el centro de atención al llegar a la alfombra de los VMAs, luego de haber escogido según una foto varios diseños ofrecidos donde un traje trasparente que es la locura en redes sociales y anuncian que será un noche de éxito para ella y Shakira.

KAROL G EN LA ALFOMBRA VMAs MTV

