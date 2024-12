La cantante Karol G celebra 33 años con amor y música en un día especial por lo que las redes estarán encendidas por ella.

Las rosas de San Valentín también tienen un celebración especial este día, las cuales se verán reflejadas en las felicitaciones en el cumpleaños número 33 de Karol G. «Contigo» es el tema que la Bichota presentará hoy en sus redes sociales y tiene una colaboración con DJ Tiesto.

Se especuló si Feid su novio y quien llena de rosas la vida de la colombiana estaría en la canción pero al parecer fue solo un rumor. La elegida para acompañarla fue Young Miko y muestra un tema sentido con una declaración de romanticismo. En el teaser que compartió en su instagram dejó ver que hay una tristeza, dos mujeres que se consuelan, se bañan juntas, un flashback de una noche loca o algo así y una historia de amor.

Con el mensaje «CONTIGO Feat @tiesto Febrero 14 / 7PM EST Pre Save LINK EN BIO«. Karol G espera romperla a las siete de la noche hora de Colombia. Advirtiendo a sus fans que se agenden para disfrutar su nuevo tema. En su concierto en México una gran seda con la frase «no queremos vida sino es Contigo» se sumaba a su mensaje de historias «No quiero vida si no es CONTIGO«. Expertos musicales, le auguran un hit pero lo que deja ver es que ella se convierte en «la Reina» de las mujeres latinas con letras de sentimientos», las cuales se identifican vidas y situaciones reales que a muchas les ha pasado. «El teaser adelanto está bien logrado con el sonido de la regadera, la melancolía en su rostro y otros detalles«, tienen el hype esperado.

Karol G «Contigo» celebra 33 años

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

