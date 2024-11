Kanye West será productor de películas XXX

Resumen: Segun TMZ hay informes que sugieren que Kanye West está considerando entrar en el mercado del entretenimiento para adultos en colaboración con un referente de Vixen Studios. Si esto es cierto, sería un movimiento notable y ciertamente podría generar mucha atención y debate. Será interesante ver cómo se desarrolla esta historia y qué tipo de impacto tiene en la industria del entretenimiento en general. La marca "Yeezy" de propiedad del Kanye tendría una división llamada "Yeezy Porn" y podría ver la luz en este verano 2024. "El porno no sería el mismo ni los estudios con la entrada e idea de West y su socio Mike Moz.

Un nuevo emprendimiento iniciará Kanye West como productor de películas XXX y que ha generado diferentes comentarios.

Exponiendo a su novia con trajes transparentes y generando atención en redes sociales por la forma en que Kanye West la hace vestir. Ahora logra atención mediática con la noticia que será productor de películas XXX. Según lo revelado por el portal TMZ, a través de su marca «Yeezy»; West desea crear una división de entretenimiento para adultos junto Mike Moz, ex esposo de estrella de porno Stormy Daniels. Debido a la experiencia de la pareja de la industria de adultos y quien conoce muy bien que es lo que le gusta al público consumidor.

Y es que Kanye West también hizo alertas que deseaba un trio sexual con Michelle Obama y Bianca Censori su novia. Para el cantante y productor unirse a Moz, «cambiaría la industria de películas XXX y «el porno como lo conocemos no será lo mismo» con esta nueva productora. «He estado conversando con Ye sobre una posible colaboración entre la marca Yeezy y mi equipo en Vixen Media Group. Si bien es demasiado pronto para dar detalles, estoy emocionado de saber hacia dónde lleva esto la visión de Kanye» dijo Mike Moz quien afirma que, «la idea de que este proyecto será otro estudio porno no es correcta. No se parecerá a nada que hayamos visto antes«.

Los socios de Kanye West

Vixen Media Group, es una productora estadounidense de contenidos en línea dirigida al mercado del cine y del mundo pornográfico que fue fundada en el año 2016 por un cineasta francés. Logrando liderar el mercado que en convenciones porno, logra premios por sus películas y actores. TMZ confirma que el representante de Kanye West, compartió que su cliente estaba buscando un estudio para asociarse y crear una nueva división que sume a una de sus marcas. Así que, «Yeezy Porn» podría ver la luz en este verano 2024.

En redes se pregunta si «Bianca Censori» con sus sensuales prendas y cuerpo cambie su profesión de arquitecta y quien ha trabajado para «Yeezy» desde 2020, se le mida a la actuación para cumplir la fantasía de Ye «sobre un trío con Michelle Obama». La Sala de Redacción de TMZ hizo una análisis de la noticia y lograron llevarse toda la atención en redes.