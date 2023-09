Jwan Yosef ex de Ricky Martin llegó a un acuerdo económico con el cantante

Jwan Yosef ex pareja sentimental de Ricky Martin, llegó a un acuerdo económico de manutención para él en el cierre del divorcio.

Después de 6 años de casados, Ricky Martin y el pintor sueco Jwan Yosef, dieron por terminada su relación sorprendiendo a los medios, farándula internacional y fanáticos porque al ser padres de cuatros hijos, se les veía unidos además de felices. Después de conversaciones para cerrar la sociedad conyugal a través de abogados, llegaron a un acuerdo económico en el que él recibirá la suma no revelada mensualmente, compartirán la custodia de sus hijos Lucía y Renn que tuvieron en común. Ya que Matteo y Valentino gemelos del cantante no entraron en esta separación y seguirán siendo criados por el boricua. Detalla el pórtal TMZ que en los documentos de divorcio «no existen deudas o activos para dividir entre las partes«, solo se espera la firma de un juez para finalizar amablemente su relación. Incluso Ricky cuando habló a Telemundo Puerto Rico dejó claro que ambos hablaron de escribir un libro sobre la separación acerca de hacerlo «amigablemente». Según Ricky “Jwan y él siempre serán familia al tener dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora ya que han estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo”. Como epílogo en las redes del cantante quedó colgado este mensaje: «Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos».

RICKY MARTIN Y JWAN YOSEF UNIDOS POR SUS HIJOS EN ACUERDO DE DIVORCIO



