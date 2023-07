VIDEO. “Llamé a mis papás y no me contestaron”: juvenil de Nacional contó que hizo para celebrar su gol como profesional

in

Muy conmovedora terminó la rueda de prensa en la que Atlético Nacional atendió a los periodistas tras el partido en el que el cuadro verde ganó 2-1 a Jaguares de Córdoba.

Para responder llegaron William Amaral, técnico del ‘Rey de copas’ y el delantero de tan solo 20 años Jayder Asprilla, este último tras convertir el gol del triunfo y su primero con el verde antioqueño.

Pero así como fue emotiva, también tuvo su toque divertido cuando el jugador, proveniente del Bajo Baudó, contó que lo primero que quiso hacer fue hablar con sus padres y compartir con ellos su alegría.

“Calidad la verdad lo primero que hice fue llamar a mis padres, no me contestaron la verdad, demás que deben estar ocupados, pero lo segundo que hice fue llamar al profe Wilner Andrés Cuesta, que fue el profe que me logró sacar del municipio Bajo Baudó Pizarro, donde hay mucho talento pero pocas oportunidades”, contó Asprilla.

El jugador terminó fundido en un prolongado y conmovedor abrazo con el técnico William Amaral tras la emoción que le produce, hablar de su primer gol y de la felicidad que le produce llevarle esas alegrías a su familia.

“El sueño siempre es debutar y anotar. Es un espectáculo hacerlo en un escenario como el Atanasio”, dijo el jugador al tiempo que agregó que lo que se viene es “seguir trabajando por esto”.

Finalmente el delantero juvenil verdolaga dejó un mensaje a los niños “les digo que nunca dejen de soñar, el camino es duro, pero siempre hay recompensa”, concluyó.

