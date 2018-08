Justin Bieber y Hailey Baldwin posponen su matrimonio

Luego de que se convirtiera un escándalo mediático el compromiso de Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin, una fuente le reveló a People que los famosos retrasarán su boda.

“Lo planes de la boda se han calmado un poquito”, aseguró la persona a People. “Todavía no quieren tener un compromiso matrimonial largo, pero tampoco quieren apresurarse para la boda”.

Además, aseguró que: “Las cosas se estaban poniendo realmente intensas y se dieron cuenta de que quieren disfrutar el estar comprometidos en matrimonio por un rato”, continuó. “No es como que necesiten apresurarse, ambos son tan jovencitos. No están alentando las cosas porque no estén seguros de que se quieran casar: ellos definitivamente quieren casarse”.

Pero también destacó que no es broma y que Justin no se apresuró: “Esto no es una broma para él. Le propuso matrimonio porque siente que Hailey es verdaderamente el amor de su vida. [Justin] la pasó duro el año pasado pero trabajó muy fuerte para poder cambiar y encontrarle más sentido a su vida. Hailey no podría hacerlo más feliz”.