Juntos…, ¡mucho mejor!

En Colonia, Alemania, acaba de culminar la mayor feria de alimentos del mundo, ANUGA 2023, evento al que Fedegán asistió por primera vez ¡en 2001!

Sin embargo, en esta ocasión, Fedegán, Fenavi y Porkcolombia mostraron juntos su potencial en la producción y exportación de proteína animal; tres gremios consolidados, administradores de recursos parafiscales, con nicho importante en el mercado nacional y con potencial exportador, compartiendo stand y representando a Colombia ante el mundo.

Pero, además, uno de los nuestros, Augusto Beltrán, hará parte del Board of Directors del International Meat Secretariat (IMS), significativa posición que se une a la de Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, en el Executive Committee del International Poultry Council (IPC).

En diez años, la producción de carne de pollo aumentó 42,8%, hasta 1,9 millones de toneladas, y su potencial exportador se estima entre 273 y 364 mil toneladas anuales. Los porcicultores crecieron más de 7% en 2022, produjeron 526 mil toneladas y tienen potencial exportador. Los ganaderos produjimos 900 mil toneladas de carne, 7 mil millones de litros de leche y superamos los 500 millones de dólares exportados.

Comienzo tuvieron las cosas: En mayo de 2006, culminadas las negociaciones del TLC con USA, afirmé en este espacio que “nuestra apuesta es introducir carnes de calidad en el mercado americano en no más allá de cinco años, sin contar otros mercados como el europeo y el chino”.

Pues bien, ya se abrieron las puertas del mercado chino, pero ni un kilo de carne hemos puesto en los de Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos TLC ya completaron diez años operando, sin que hayamos logrado admisibilidad sanitaria.

En el entretanto, a partir de la red de frigoríficos construidos con aporte de recursos parafiscales, íbamos en ascenso en el mercado venezolano hasta 2009, cuando, abruptamente, se suspendieron las exportaciones. “En carne propia”, aprendimos a no poner los huevos en una sola canasta y a que no podemos sentarnos a esperar lo que no ha de llegar. Empezamos entonces a buscar mercados con mayor ímpetu, a “maletear” por el mundo, acompañados por nuestras autoridades sanitarias y de comercio exterior.

Como hablo en plural, aclaro que FEDEGÁN no exporta, pero fomentar las exportaciones hace parte de su misión. Por ello, sin abandonar las gestiones ante USA y la UE, empezamos con los mercados de Oriente Medio, exportado carne, pero también animales, con estricto cumplimiento de normas sanitarias y de bienestar animal, aunque enfrentamos ataques y campañas estigmatizantes.

Hoy hemos dado un paso que puede cambiar el rumbo de las exportaciones agropecuarias de país, cuando la diversificación es un imperativo para disminuir la dependencia de la renta petrolera. Se trata de una apuesta con vocación de permanencia para incursionar en el mercado mundial de proteína animal.

¡Nos seguirán viendo juntos!

