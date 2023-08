VIDEO. ¿Fue muy insípido el plato? Juliana Galvis salió de MasterChef

in

Juliana Galvis se va de MasterChef, fue la celebridad número doce en abandonar el programa de cocina.

‘El Negrito’, ‘El Barragán’, Diego Sáenz, Martha Isabel Bolaños, Daniela Tapia, y Juliana Galvis, tenían 60 minutos para ejecutar un platillo libre. Sin embargo, Juliana Galvis no le ‘metió’ el amor que necesitaba su plato y fue eliminada del capítulo del 15 de agosto.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Juliana Galvis, una de las cocineras que más se ha destacado dentro de la conocida competencia, no logró convencer el equipo de jurados; Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch.

En medio de lágrimas, la actriz le dijo adiós al programa de cocina.

«Cada día esta lleno de aprendizajes, NADIE sabe lo que pasa por la cabeza y el corazón de los otros seres humanos y menos de aquellos que estamos expuestos ante las cámaras. Master chef es un programa de ENTRETENIMIENTO y cocina DIVINO que despierta muchas pasiones. Si hay algo cierto aquí, es que con cualidades y defectos, fortalezas y debilidades he sido siempre YO, la mujer, la “cocineraen proceso”, no la actriz… que si les gusta o no? … esto es lo que hay, y “para los gustos, los sabores,” Pero soy transparente, honesta, y frentera. Solo amor y gratitud!», escribió Juliana Galvis en el post donde daban a conocer la eliminada del programa.

Más noticias de Entretenimiento