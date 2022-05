Esta semana, en medio del programa de debate Saque Largo, de Win Sports, el exfutbolista Julián Téllez vivió un incómodo momento al aire cuando él y sus compañeros se encontraban analizando los posibles técnicos para la Selección Colombia, donde se mencionaron a los extranjeros Néstor Lorenzo y Matías Almeyda. Fue así como el ‘Matador’ Téllez, quien pasó por el fútbol argentino, postuló al fallecido Alejandro Sabella.

Tras la incomodidad, los demás analistas le hicieron caer en cuenta de su error.

“Alejandro Sabella podría ser una posibilidad”, expresó Téllez, el cual de forma inmediata tuvo la respuesta de Carlos Alemán: “No, Alejandro Sabella ya no está con nosotros”. Rápidamente se hizo viral en las redes sociales la incómoda situación y los medios argentinos no perdonaron al exjugador de Vélez.

«En medio de un debate sobre quién debía dirigir al equipo nacional, propusieron al DT fallecido en 2020 a los 66 años», informó Clarín, uno de los medios de Argentina que tocó el tema.

El nombre de Téllez fue tendencia por su error pues el recordado Alejandro falleció el 8 de diciembre del año 2020, luego de batallar contra una larga enfermedad.

Este es el recordado entrenador Alejandro Sabella:

Alejandro Sabella murió hace dos años. Hoy lo propusieron como candidato a dirigir a Colombia. pic.twitter.com/XXW7s39Puc

— Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) May 18, 2022