Julián Peinado ha dado resultados y quiere seguir en el congreso con el L101

in

Coautor de iniciativas como la ley de pago a plazos justos que favorece a pequeñas y medianas empresas, la ley que promueve los buenos tratos al interior de los hogares, la ley de desconexión laboral, la matrícula cero en instituciones públicas de educación superior, entre otras. Desde el Congreso también logró tumbar la propuesta del Gobierno de poner IVA a la canasta familiar.

Julián Peinado es un antioqueño de pura cepa, hijo de una familia liderada por mujeres que fue desplazada de Yolombó. Es abogado de profesión gracias a un crédito del ICETEX y desde muy joven se dedica al trabajo social por los más necesitados. En apenas cuatro años en el Congreso ha entregado muchos más resultados que algunos que ya llevaban tiempo en la Corporación, por eso busca nuevamente el apoyo de los antioqueños invitándolos a votar por él este domingo 13 de marzo marcando con una X el logo del Partido Liberal y con otra X el número 101 en el tarjetón a la Cámara de Representantes territorial por Antioquia.

Estos son algunas de las iniciativas y posturas que ha defendido desde el Congreso:

NO AL IVA A LA CANASTA FAMILIAR

Con la unión de la bancada liberal, Peinado logró tumbar esta idea del Gobierno. Para el congresista, no es justo que los colombianos deban pagar más impuestos por elementos de primera necesidad como el café, la papa, el pollo, los huevos, etc.

LEY DE PAGO A PLAZOS JUSTOS

Esta nueva ley de su coautoría estipula que las grandes empresas deben pagar las facturas pendientes a sus proveedores en un plazo no superior a los 45 días calendario, evitando la quiebra de las mismas y promoviendo la estabilidad en la generación de empleo.

LEY CONTRA EL CASTIGO FÍSICO

Con esta iniciativa respaldada por múltiples organizaciones en defensa de la niñez y el Gobierno Nacional, se crea la estrategia pedagógica nacional para que las familias puedan aprender pautas de crianza sin usar la violencia. La ley es pedagógica y no crea sanciones penales contra los padres de familia.

LEY COMIDA CHATARRA

Con esta ley no se prohíbe nada, pero sí se exige que se dé información clara a los consumidores sobre el contenido y los riesgos para la salud de los alimentos ultraprocesados.

Le puede interesar

PROHIBICIÓN DE PRUEBAS COSMÉTICAS EN ANIMALES

En contra de la crueldad hacia los animales se crea esta ley con la que se prohíben las pruebas cosméticas en animales en el país, siendo Colombia el primero de Latinoamérica en legislar sobre esta materia.

En un nuevo periodo, este congresista y candidato se propone trabajar en iniciativas en favor de los pensionados; de las mujeres a través de propuestas como la de la flexibilización horaria para madres y padres cabeza de familia, y de la promoción y protección de la lactancia en espacios públicos; de los jóvenes promoviendo más recursos para la educación superior pública, entre otros.

Publicidad política pagada.