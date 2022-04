En pleno juicio una funcionaria dijo que no podía prender la cámara porque estaba en toalla

in

Luego de la pandemia se volvió más recurrente que se trasladen a la virtualidad actividades que antes no se pensaban en un espacio como este y no uno presencial. Esa misma dinámica le dio la posibilidad a las personas de hacer cosas que no harían en otro lugar, por ejemplo, estar en un juicio estando en toalla y acabado de bañar.

En redes sociales empezó a circular un caso argentino en el que una de las funcionarias, sin vacilar, le dice al juez que no puede prender la cámara porque está en “toallón, porque me acabo de bañar, doctor”.

Esto se dio luego de que la funcionaria interviniera y el juez le indicara que no la ve, por lo que parece un requisito tener la cámara encendida durante la sesión.

“¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”, le expresa la funcionaria, mientras el juez mira con lo que parece ser incredulidad y crítica, para luego darle la palabra.

El suceso, que no se tiene certeza de cuándo sucedió, despertó diferentes críticas, especialmente sobre la seriedad y el compromiso de los funcionarios judiciales en Argentina y demás países latinoamericanos.

