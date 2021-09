Jugadores del Junior inhalaron una sustancia durante un partido ¿Qué era?

Polémica a desatado la imagen de dos jugadores del Junior que fueron captados en terreno de juego, inhalando una sustancia.

Este miércoles 22 de septiembre, durante un partido entre el equipo barranquillero y el Atlético Huila, las cámaras captaron el momento en el que los jugadores Fabián Ángel y Willer Ditta se les ve inhalando la sustancia. La imagen, rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El Junior se pronunció

Ante este hecho, el Junior se pronunció y afirmó que lo que inhalaron los jugadores fue amoniaco que no es considerada dopante y que tampoco se habrían confirmado los efectos que pueda causar en el rendimiento o no del deportista, «dicho producto (carbonato amónico) no fue autorizado, suministrado ni recomendado por el cuerpo médico del club», agregó.

El equipo tambien aseguró que por esta conducta a los dos jugadores les abrirán un proceso disciplinario.

Momento en el que uno de los jugadores inhala la sustancia

🔜Comunicado oficial con relación al producto utilizado por Fabián Ángel y Willer Ditta el día de ayer. pic.twitter.com/CvKqPacoTj — Club FC (@ClubSA) September 23, 2021

