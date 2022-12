¿Descuido o estrategia? Jugadora de póker mostró sus atributos para distraer a sus rivales

El ‘MaxPainMonday’ es un reconocido evento de póker, que se transmite en vivo, y en las últimas horas se volvió viral, gracias a una de sus participantes.

Se trata de la jugadora asiática Sashimi, quien además es una reconocida ‘youtuber’, y fue acusada de “tramposa” porque mostrar sus atributos distrajo a sus contrincantes.

Sucedió en medio de una partida del torno, cuando su brosa estaba un poco corrida a la altura de sus senos, por lo que sus rivales se dejaron vencer por sus encantos.

Aunque no se sabe si fue una estrategia o un descuido de Sashimi, funcionó, pero recibió una advertencia de los organizadores del torneo.

@HCLPokerShow is the greatest thing to ever happen to poker. @Joeingram1 @berkey11 #poker pic.twitter.com/apKLe5JNbN

— Low Limit Cash Games Podcast (@llcashgamespod) December 6, 2022