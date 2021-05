VIDEOS: Judicializaron a pareja que habría atacado y quemado patrulla en Soacha

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que logró la judicialización de dos personas, un hombre y una mujer, quienes habrían participado en el ataque e incendio de una patrulla de la Policía Nacional, el pasado 17 de mayo en la vía que conduce de Soacha a Sibaté, Cundinamarca, en los actos vandálicos de cara al Paro Nacional.

Previamente: Cogieron a dos sujetos que habrían ‘destruido’ una patrulla de la Policía

De acuerdo a la Fiscalía, se trata de Fabián Camilo C. C. y Natalia C. S.; y en siete días de acciones investigativas fueron obtenidos videos de cámaras de seguridad y de transeúntes, en los que se ve a los hoy procesados cuando al parecer bloqueaban el corredor.

Asimismo, la Fiscalía informa que también queda en evidencia el momento en el que habrían atacado con piedras y palos al vehículo oficial. Además, se presume que le arrojaron gasolina para prenderle fuego.

Es de resaltar, que según señaló la Fiscalía, en la revisión de los registros audiovisuales se constató que los ocupantes alcanzaron a abandonar la patrulla antes de que fuera consumida por las llamas. Por estos hechos, los señalados sospechosos fueron capturados en diligencias realizadas por la Fiscalía y personal de la Sijin de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los detenidos los delitos de: incendio agravado, daño en bien ajeno agravado y obstrucción en vías públicas agravado. Estas dos personas aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, recibieron medidas no privativas de la libertad y seguirán vinculadas al proceso.

