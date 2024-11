¿Juanfer Quintero al DIM?

Resumen: Juan Fernando Quintero cerca de regresar al Deportivo Independiente Medellín: Posible regreso a casa por motivos familiares y contractuales El talentoso mediocampista colombiano podría volver al equipo de sus amores, el DIM, gracias a una serie de factores. Relación con el dueño del DIM: Raúl Giraldo, dueño del equipo, mantiene una estrecha relación con Quintero, lo que facilita las conversaciones. Si bien el DIM aún no ha confirmado oficialmente su interés en el jugador, la ilusión entre los hinchas es grande. La posible llegada de Juan Fernando Quintero representaría un gran impulso para el equipo, tanto futbolística como anímicamente. Sin embargo, cabe recordar que Quintero no tuvo un buen rendimiento en su última etapa con Junior, por lo que su regreso al DIM no está exento de riesgos. En los próximos días se espera que haya más información sobre la posible vinculación de Quintero al Deportivo Independiente Medellín.