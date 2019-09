Juanes y Sebastián Yatra estrenan su esperada “Bonita”

Los cantantes paisas Juanes y Sebastián Yatra por fin lanzaron su esperada canción juntos, “Bonita”, en la que siguen la exploración de sonidos autóctonos colombianos junto a los beats que hoy ponen a bailar a todo el mundo.

“Bonita es una canción muy alegre y explosiva. Una dedicación para todas las mujeres del Universo. Me siento muy honrado de estar acompañado de mi paisano Yatra en esta canción. De Colombia para el mundo papá!”, expresó Juanes en el comunicado oficial del lanzamiento.

Esta canción tiene una base muy del vallenato tradicional colombiano, sin embargo se asemeja mucho a lo que hemos escuchado últimamente del antioqueño en canciones como “La plata” y “Pa’ dentro”.

“Cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Ángeles hace años, antes de lanzar mi carrera, me dio consejos y motivación. Hoy voy a cantar con el y aun no lo puedo creer. Gracias Juanes nuevamente por la oportunidad!”, aseguró Yatra.