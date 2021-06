Oleada de criticas en redes sociales luego de que se conociera que Juanes y J Balvin fueron invitados al tributo de Metallica, la agrupación de originaria de Los Ángeles celebrará por todo lo alto.

Metallica está de fiesta ya que el próximo 12 de agosto se cumplen 30 años del lanzamiento de uno de sus discos más emblemáticos, como es: Black Album.

Lea también: Polémica en China tras el inicio del festival de carne de perro

El disco tributo al grupo estadounidense lleva por nombre «The Metallica Blacklist» y en él participarán 53 artistas de todo el mundo.

A 53-song cover album called 'The Blacklist' will feature renditions of Metallica songs from Alessia Cara, J Balvin, Rina Sawayama, Weezer, and others.

It will be out Sept. 10. pic.twitter.com/CkAam85uyi

— Bops And Bangers (@bopsandbangers) June 22, 2021