Juanes volvió a hablar de Petro

in

El cantante Juan Esteban Aristizábal, conocido como Juanes, habló sobre el resultado de las elecciones, en una entrevista con la agencia EFE, y esta vez fue positivo al referirse a Gustavo Petro, como nuevo presidente de Colombia.

Aunque en los mensajes de Juanes, el pasado 16 de marzo, en su cuenta de Twitter, donde escribió: «No hay nada más peligroso que hacer promesas que NO se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido», no se refirió con nombre propio al entonces candidato, muchos lo tomaron como una indirecta contra Gustavo Petro y las críticas hacia el cantante no se hicieron esperar.

No hay nada más peligroso que hacer promesas que NO se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido. — Juanes (@juanes) March 16, 2022

Algunos de los que le respondieron fueron la banda Doctor Krápula y el activista político Levy Rincón, quienes coincidieron en mensajes como: “El estallido ya sucedió y la mecha se llamó Iván Duque”, reprochándole que desconocía la realidad del País.

Esta vez Juanes fue optimista

Pero esta vez el paisa fue contrario a su anterior pronunciamiento y mencionó que la elección era «un cambio inevitable y necesario para el futuro del país».

Las declaraciones las realizó mientras realizaba su gira promocional de su disco «Origen» por Europa, y aprovechó para hacer una reflexión sobre la situación del País: «Colombia necesita conocerse a sí misma, quiénes somos realmente, y esa inclusión es fundamental para que muchas heridas y dolor pasen definitivamente. Han sido muchos años de muchas injusticias sociales y por eso es importante lo que está sucediendo ahora”, expresó Juanes.

Para leer más noticias de Colombia, ingrese aquí.

Además en esta oportunidad se refirió también a la electa vicepresidenta Francia Márquez, diciendo que su elección fue «un mensaje muy contundente».

Recordemos que Juanes recibió el galardón de los premios Grammy en la categoría «Mejor álbum de rock latino o alternativo de 2021», por lo que mencionó que: «Premios así significan mucho porque cada vez es más difícil llegar ahí, más con un disco como este que trabajamos con tanto detalle, con tantos músicos, todo en vivo…».