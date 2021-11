VIDEO: Juancho de la Espriella admitió haber consumido droga con Silvestre Dangond

El acordeonero Juancho de la Espriella «tiro al agua» al cantante Silvestre Dangond en una entrevista, en la cuál le preguntaron si durante los 10 años que estuvieron como dupla consumieron drogas y este respondió que si.

Juancho y Silvestre se unieron en el 2003, estuvieron 10 años juntos y dentro de ese tiempo crearon ‘Lo mejor de los dos’, álbum en el que trabajaron juntos, llegaron a la cima y forjaron su amistad.

En una entrevista, el sincelejano aseguró que no tiene problema en referirse a la vida de alcohol y drogas que llevó y que, incluso, le causó una profunda depresión y la ausencia en varios de sus compromisos artísticos.



«Qué hace uno tapando las verdades, yo ese tema lo hablo y si me lo preguntan lo contesto porque hoy en día yo cambié mi vida en un 100% en ese sentido, era un tema que a mis 19 o 20 años era semanal, pero si no lo cambiaba hoy no estaría en esta entrevista», dijo el músico.

Pero luego, Juancho echó al agua a su excompañero cuando admitió haber consumido drogas junto a él.

«Sí, yo consumí con él. Digamos que unas parranditas juntos, eso no se puede negar», expresó, mientras dijo que nunca le había preguntado sobre el tema, dijo Juancho de la Espriella

Era 2007 y sonaba como cañón la canción "10.000 litros de Old Parr" de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella. Sin embargo este tema es solo un pase de acordeón que en 2008 hacía parte de "Que No Se Enteren"; pero la lírica sobre el whisky no existe en el disco El Original pic.twitter.com/shbBYCtriN — Tropicana Colombia (@TropiBogota) December 1, 2020