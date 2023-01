[VIDEO] Emotivo mensaje: Juan Pablo Ángel le dio la bienvenida a Jhon Jáder Durán al Aston Villa

Un nuevo colombiano llega a la Premier League y también vestirá los colores del Aston Villa como en su momento lo hicieron Carlos Sánchez y Juan Pablo Ángel. Cabe recordar que este último dejó una gran huella en el club inglés producto de la cantidad de goles que marcó y las alegrías que le dio a los aficionados quienes tienen una larga sequía sin ganar títulos.

El turno ahora es para el antioqueño Jhon Jáder Durán. Este lunes, el atacante fue confirmado oficialmente como nuevo refuerzo del Aston Villa.

En su presentación y mientras conocía el estadio de su nuevo equipo, Juan Pablo Ángel le dejó un emotivo mensaje que fue publicado en las pantallas de Villa Park.

«Jhon Jader, hermano. Es para mí un honor darte la bienvenida a tu mejor casa. Ahí en ese lugar donde estás sentado tengo uno de los mejores recuerdos de mi carrera». Inició expresando Ángel.

A lo que agregó: «Cada vez que marcaba un gol, ver la expresión de la felicidad de cada uno de esos aficionados. Nosotros queremos a todos los jugadores que tienen clase, pero adoramos aquellos que juegan con pasión, tenacidad y que derraman hasta la última gota de sudor por este club».

«Tienes todas las cualidades para marcar historia en este club y en la liga de la que acabaste de llegar. En representación de todos los hinchas del Aston Villa te deseo lo mejor. Desde el día uno me hicieron sentir en casa y estoy seguro de que será lo mismo para ti», concluyó.

Estas fueron las estadísticas de Juan Pablo Ángel en el Aston Villa

El exfutbolista colombiano es ídolo en Aston, gracias a sus 205 partidos y sus 70 goles con la camiseta del elenco ‘villano’.

"I'm happy to be here." 😁@JhonDuran991's first words as an Aston Villa player! 🗣️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 23, 2023