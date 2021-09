«Me da vergüenza como ser humano que haya gente de esta categoría» Juan Manuel Barrientos padre sobre la cantante Yaneth Patric

El pasado viernes 17 de septiembre se generó una polémica cuando Yaneth Patric lanzó un video en redes sociales denunciado haber sido despedida del Restaurante Agua Fresca, perteneciente al grupo El Cielo, luego de negarse en repetidas ocasiones a responder un saludo al Alcalde Daniel Quintero, quien para ese momento se encontraba con el Gerente de EPM y en calidad de clientes del lugar.

Juan Manuel Barrientos padre ha salido al paso de los comentarios malintencionados, y en defensa del Grupo El Cielo y del cliente del restaurante Daniel Quintero Calle, y ha emitido un comunicado en el que explica de manera clara y concreta como sucedieron los hechos:

«Lo primero que deseo es que me permitan dejarles saber que somos hoy una organización de 400 empleados, todos bien y oportunamente pagados a pesar de los graves problemas de salud y públicos que ha tenido Colombia y cada comentario hecho con mala intención y TOTAL desconocimiento de los hechos, lo que hace es poner en riesgo el trabajo de toda esta comunidad. Intentan defender el trabajo (valioso también) de una cantante de ocasión y no se dan cuenta lo que están destruyendo.

Lo segundo es que la familia El Cielo, porque eso somos, una familia, piensa fervientemente que nuestros comensales son lo más importante y merecen todo el respeto».

¿Permitirían [ustedes] qué un cantante de ocasión irrespetara a sus clientes?

El señor Juan Manuel Barrientos padre, relata la actitud irrespetuosa y desobligante de la cantante de ocasión Yaneth Patric para con el cliente Daniel Quintero Calle:

«Créanme que el tema no fue simplemente que no quiso saludar al alcalde y él nos ordenó sacarla. Le negó no una, sino dos veces el saludo, le hizo un desplante moviendo la cabeza pegándole con el pelo en la cara y como si esto no fuera suficiente se sentó en la mesa en que estaba con sus amigos a burlarse de la situación y celebrar su actitud.

A los críticos les pregunto ¿Esto es correcto? ¿Permitirían que un cantante de ocasión irrespetara a sus clientes: Llámese como se llame; Tenga el cargo que tenga?».

No tenemos contratos con la Alcaldía de Medellín

La cantante de ocasión en el video asevera que el grupo El Cielo se lucra de contratos con la Alcaldía de Medellín; al respecto, Juan Manuel Barrientos padre aclara:

«Creo que en los dos años que va a cumplir el alcalde es la primera vez que visita Agua Fresca. ¿Cómo se le ocurre a alguien con tanta maldad decir que vivimos lucrándonos de los contratos de la Alcaldía? Me da vergüenza de ser humano que haya gente de esta categoría.

Como familia tenemos una fundación hace 15 años en la cual ayudamos a soldados heridos en combate y hace unos 8 años extendimos nuestro trabajo a reinsertados de los diferentes grupos armados. Hemos logrado becas y llevado a varios de ellos a capacitarse a España…

Nuestro staff o equipo primario son nuestros socios, a partir de un programa de reconocimiento que les permite tener acciones en gratitud a su esfuerzo».

No nos califiquen porque una persona de la vida pública nos visite

Juan Manuel Barrientos padre finaliza su comunicado aclarando que nunca han estado involucrados en actividades políticas y que el hecho de que un cliente que visite el lugar, porque sea reconocido funcionario público, no es excusa para que los califiquen.

«Finalmente es claro que nunca nos han visto involucrados en actividades políticas de ninguna naturaleza y no puede calificarnos de una u otra manera simplemente porque una persona de la vida pública nos visite.

Quiero decirles que tengo el corazón destrozado pero no por lo sucedido sino por la cantidad de seres, que sin conocernos siquiera de vista y menos conocer nuestro trabajo, se abrogan el derecho de lastimar familias enteras que nada tiene que ver en este asunto.

Con sentimientos de respeto por todos, incluso por nuestros desconocidos críticos, y mis más sinceras disculpas”