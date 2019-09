Juan Guaidó autorizará usar satélites para ubicar a los disidentes de las Farc que están en Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que iniciarán las medidas en Venezuela para identificar dónde están ubicados los disidentes de las Farc que la semana anterior anunciaron su regreso a las armas y la conformación de un nuevo grupo criminal.

El anuncio fue hecho por Guaidó este martes yplanteó que aprobará el uso de satélites para ubicar los campamentos de estos grupos armados, en ejercicio de las competencias que considera que tiene con el Estado tras su juramento como presidente interino en enero pasado.

“Deben salir (…) Y si no, es a plomo que deben salir del territorio nacional. Si tienen o no las bolas (el gobierno de Nicolás Maduro), me disculpan la expresión, para enfrentar esta amenaza sin precedentes en Venezuela, entonces que se echen a un lado”, expresó Guaidó.

La semana anterior el líder opositor venezolano expresó su apoyo al presidente Iván Duque en esta nueva confrontación que se hará contra los excomandantes de las Farc que aparecieron en un video nuevamente alzados en armas y que se cree que están en territorio venezolano.