VIDEO. “La seguridad, el hambre y la pobreza extrema, no tienen ideologías políticas”: Juan Diego Gómez quedó inscrito a la Gobernación de Antioquia

El viernes 28 de julio, se inscribió ante la Registraduría, Juan Diego Gómez, candidato a la Gobernación de Antioquia, por el Partido Conservador.

“Ya hemos materializado ese sueño, de inscribir la candidatura a la Gobernación de Antioquia. De la mano de Dios y con el acompañamiento de los antioqueños estaremos el próximo 29 de octubre, ocupando este primer cargo de los antioqueños. Hoy 28 de julio cerramos este ciclo, damos inicio a la campaña electoral y que se impongan las ideas y se impongan los grandes retos que tiene nuestro departamento de Antioquia”, manifestó al terminar el trámite.

El exsenador y presidente de esa corporación, agregó que hasta el momento la coalición que debe hacer es con los antioqueños: “Por eso desde aquí hoy invitamos a todos los antioqueños a que nos acompañen a que se sumen en este gran propósito, que busquemos la mejor opción y las mejores propuestas para Antioquia. No queremos la política en manos de un sector determinado, no queremos confrontaciones, no queremos más odio, no queremos más divisiones, queremos que Antioquia sea uno solo, trabajar y caminar en la reconciliación y en la unidad del departamento de Antioquia”, dijo.

Gómez ha sido un duro crítico de las condiciones actuales del país y el departamento, y de las actuaciones del Gobierno Petro, por lo que se refirió a temas de interés común:

“Tenemos demasiados retos, la seguridad, el hambre, la pobreza extrema, no tienen ideologías políticas, no tienen orillas políticas, no permiten que el odio se siembre en medio de nuestras comunidades. Somos un solo pueblo antioqueño y verraco y así lo vamos a demostrar el próximo 29 de octubre en las urnas”, sentenció.

El candidato conservador también dejó las puertas abiertas al diálogo y posibles uniones durante la campaña.

