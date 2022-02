La peinada de Juan Diego Gómez, presidente del Senado, a Angélica Lozano, por la elección del nuevo contralor

in

Toda una polémica se ha presentado en el país, en torno a una discusión entre el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y la congresista Angélica Lozano, que acusa a su colega de querer adelantar las elecciones del nuevo contralor de la república de manera irregular.

En su cuenta de Twitter, Lozano indicó que Gómez «va en carrera contrarreloj para que el Congreso actual deje amarrada la elección de contralor».

Esto no cayó bien en el país, por lo que el mismo presidente salió a explicar la situación, y además le pidió a la senadora que no utilice estos espacios para hacer campaña, pues habla mal del Congreso, pero volverá a aspirar al mismo.

«Haces campaña de reelección al congreso, despotricando de él. En cuatro años sumaste varias jugaditas de antología pero te queda más cómodo señalarme sin fundamentos pero con alharaca. El proceso de selección de contralor 2022-2026 ¡es una JUGADOTA de la democracia! con 210 aspirantes inscritos».

Elección del contralor le toca al nuevo congreso, dice Juan Diego Gómez

Para eliminar cualquier sospecha que quedó infundada en el ambiente, el presidente del congreso Juan Diego Gómez advirtió que el proceso ya arrancó, pero que incluso, la decisión no la tomará el actual legislativo, sino el próximo que quede electo, después de las elecciones del 13 de marzo, por lo que incluso, Gómez no podrá escogerlo porque no está haciendo campaña para renovar su curul.

